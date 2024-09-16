Китайцы раскрыли внешность и габариты флагмана Dongfeng-Nissan

Флагманский пикап Dongfeng-Nissan оказался больше, чем Ford F-150. В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики Z9 — полноразмерной модели, которая возглавит местное семейство грузовичков. Новинка сертифицирована в двухрядном четырёхдверном варианте, и длина такого трака 5520 миллиметров. Следовательно, Dongfeng-Nissan готовит пикап, который крупнее американского Ford F-150 с однорядной кабиной!

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Пикап снаряжённой массой две тонны отличится неплохой геометрической проходимостью: угол въезда составит 31 градус, угол съезда — 26 градусов. Длина/ширина/высота базового Dongfeng-Nissan Z9 равны соответственно 5520/1960/1950 миллиметрам, колёсная база — 3300 миллиметров. Салон фотошпионы уже успели раскрыть, а теперь подоспели снимки экстерьера.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

В начале продаж грузовичок предложат с двумя двигателями: бензиновым 2,0-литровым (258 сил) или дизельным 3,0-литровым (190 сил). О коробках передач информации нет, но в базе Z9 наверняка получит «механику», ведь такие прототипы очевидцы снимали. Вероятно, Dongfeng-Nissan сохранит рамную архитектуру, а вот станет ли китайский пикап основой для «глобальной» Navara — открытый вопрос.

Всё дело в том, что представители Nissan подтвердили унификацию с Mitsubishi L200/Triton, а японский пикап актуального поколения заметно компактнее. Возможно, для Китая готовят отдельный полноразмерный пикап, а на других рынках предложат уменьшенную версию, которая примерно соответствует актуальным габаритам (длина 5,25 метра).