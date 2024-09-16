С конвейера АвтоВАЗа сошли кросс-универсалы Lada Iskra с вариатором. Тольяттинский портал Avtograd News утверждает, что в минувшую среду на сборочной линии Granta собрали два пробных экземпляра Iskra Cross. У прототипов с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129 (106 сил, 148 Нм) агрегатируется вариатор WLY от восточных партнёров. Такой же набор скоро появится на Lada Vesta, а в будущем станет доступен для серийной «Искры».

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Конвейерным способом Lada Iskra стали выпускать в июле, и постепенно на линии появляются новые модификации. Кросс-универсал окажется самым дорогим в семействе, очевидцы уже ловили двухобъёмник с минимальным камуфляжем. Ожидается, что кросс-версия поступит в продажу одновременно с обычными «Искрами» — в начале 2025 года.

Вероятно, большую часть Lada Iskra станут оснащать китайскими коробками передач: либо вариатором, либо покупной «шестиступкой». Российская 5-ступенчатая «механика» станет доступна только в небогатых версиях. Даже в ходе премьеры седана АвтоВАЗ показывал вариант с иностранной трансмиссией. Со временем 6-ступенчатая китайская «механика» пропишется на Lada Vesta NG.

Ближайшей новинкой АвтоВАЗа будет удлинённый седан Lada Aura. Конвейерная сборка модели уже началась, официальное подтверждение ожидается до конца сентября. По предварительным данным, цены на топ-версию Lada Aura достигнут отметки три миллиона рублей.