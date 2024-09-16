На продажу выставили прототип «ГАЗели», который не пошел в серию. На сайте бесплатных объявлений появился опытный образец низкопольного каркасника «Группы ГАЗ». Речь идёт об экспериментальном микроавтобусе с внешностью «ГАЗели NEXT»: такой вариант в серию не пошёл, ведь «Газель City» поступила в продажу сразу с обновлённой кабиной в духе «Газели NN». На одометре предсерийной машины всего 68 километров, а цена 2,55 миллиона рублей, но есть нюансы.

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Обычно предсерийные автомобили в продажу не попадают, ведь поставить на учёт их нельзя. Однако Горьковский автозавод реализует некоторые образцы, как доноры для узлов и агрегатов, честно указывая, что ПТС отсутствует. В данном случае микроавтобус продаёт автосалон из города Иваново, причём цена отнюдь не бросовая.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

За автомобиль 2017 года выпуска с 2,8-литровым дизелем Cummins и 5-ступенчатой «механикой» продавец хочет выручить 2 550 000 рублей. Для сравнения обычный цельнометаллический микроавтобус стоит от 3 840 000 рублей, а за вариант с дизелем Cummins придётся выложить 4 260 000 рублей. Низкопольный каркасный автобус с дизелем G21 (бывший Foton) обойдётся в 4 592 000 рублей.

Предсерийный автомобиль можно пустить на запчасти, ведь все узлы и агрегаты номерные, а в документах детали прописаны. Вариант с почти новым донором может заинтересовать автопарки, эксплуатирующие «Газели City» и обычные микроавтобусы «Газель NEXT».