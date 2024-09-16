В России ограничат езду на электросамокатах без номеров

В России ограничат езду на электросамокатах: только с номерами и QR-кодом. На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился документ, который подразумевает внесение изменений в ПДД, законы «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения». С 1 сентября 2026 года электровелосипеды и электросамокаты де факто приравняют к авто- и мототранспорту: их придётся регистрировать в течение 10 дней.

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Поправки подготовил Минтранс. Решено уточнить терминологию: в ПДД пропишут понятия «средства индивидуальной мобильности» и «электровелосипед», введут градацию между велосипедами, СИМ, электровелосипедами, мопедами и мотоциклами. Если транспорт не попадёт ни под одну категорию, ему запретят выезд на дороги общего пользования.

СИМ, мопеды и электровелосипеды объединят термином «средство микромобильности». Такие механизмы придётся регистрировать, то есть получать регистрационные номера и учётные метки (QR-код). Перед каждой поездкой нужно будет авторизовываться в системе, за езду без номеров и игнорирование учёта введут штрафные санкции.

Законопроект вступит в силу 1 сентября 2026 года, уже имеющиеся средства микромобильности нужно будет поставить на учёт до 1 марта 2027 года. В специальной базе данных появятся характеристики транспортных средств, их год выпуска, сведения о владельце и его месте жительства. За поездками на средствах микромобильности планируют следить с помощью камер, а также специальных чипов.

Если владелец получит больше пяти штрафов за нарушения ПДД, то легально воспользоваться своим средством микромобильности он не сможет. Самокатчиков и водителей мопедов по сути приравняют к автомобилистам: им запретят езду в нетрезвом виде, использование мобильных телефонов за рулём, а также введут санкции за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования.

Вопрос контроля за средствами индивидуальной мобильности остаётся открытым: кто будет выписывать штрафы предстоит прописать отдельно. Добавить новые обязанности исключительно инспекторам ДПС вряд ли удастся: в 2023 году парк средств индивидуальной мобильности в России достиг 750 тысяч экземпляров, и в ряде регионов зафиксирована нехватка сотрудников полиции.