Впервые в истории учрежден национальный праздник в честь спортсмена

Жюльен Альфред - главная сенсация Олимпиады-2024 в Париже. Она выиграла одну из самых престижных в мире дистанций - 100 метров и была второй на 200-метровке. И впервые в истории олимпийского движения в честь спринтера из Сент-Люсии был поднят национальный флаг и исполнен гимн.

Подавляющее большинство любителей спорта даже не подозревало, что есть на белом свете такая страна. Но есть! Население островного государства Сент-Люсия в Вест-Индии всего 179857 человек. И для каждого жителя - Жюльен Альфред национальная героиня.

Осознали это и правители острова. По предложению премьер-министра Сент-Люсии 27 сентября объявлено национальным праздником. Событие действительно небывалое. В честь великих спортсменов возводились памятники, строились Дворцы и стадионы, их именами называли улицы и площади. А теперь вот учрежден и настоящий национальный праздник.