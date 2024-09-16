Появились первые подробности о новом электромобиле Mini JCW

Первый «заряженный» электромобиль MINI JCW: фото и характеристики. Минпромторг Китая раскрыл подробности о трёхдверках пятого поколения с заводским тюнингом John Cooper Works. Как и ожидалось, MINI Cooper JCW стал электрокаром: бензинового варианта не будет вовсе. Под капотом 258-сильный двигатель, между осями литий-ионная батарея. Новый хот-хэтч сможет достичь максимальной скорости 200 км/ч, но идеология другая.

© Motor.ru

Исходный MINI Cooper JCW был лёгким и проворным хот-хэтчем, и даже в прошлом поколении трёхдверка поджарая: снаряжённая масса около 1,25 тонны. Однако переход на электротягу вынудил изменить концепцию, ведь новый JCW весит 1,67 тонны! Вероятно, по умолчанию у хэтчбека установлена батарея на 49,2 киловатт-часа, то есть запас хода составит более 350 километров.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Управляемость MINI Cooper JCW EV — открытый вопрос, но особые черты у «заряженной» версии сохранились. Спереди топ-версию можно узнать по красным вставкам на бампере, однотонной имитации решётки радиатора, иной форме аэродинамических элементов, увеличенным тормозным суппортам (красного цвета) и 18-дюймовым дискам. Сзади добавлен псевдодиффузор, а секции отражателей стали больше. Наконец, на задних стойках, крышке багажника и переднем бампере красуется новый лейбл JCW.

Мировая премьера JCW в электромобильном формате состоится осенью. Вероятно, ключевым рынком станет Китай, ведь поставки в Европу и США затруднены из-за антикитайских пошлин. В Великобритании MINI нового поколения тоже пропишется, но перспективы сборки JCW под вопросом, ведь в формате электрокара модель может стать ещё более нишевой.