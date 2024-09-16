Экс-гендиректор VW рассказал, чем его впечатлили китайские автоконцерны

Экс-гендиректор VW ответил, чем его впечатлили китайские автоконцерны. Герберт Дисс де факто возглавлял группу компаний Volkswagen с момента окончания дизельгейта в 2018 году, но в 2022 году топ-менеджер внезапно ушёл в отставку после затяжного конфликта с профсоюзом. В настоящий момент немец не связан контрактными обязательствами, а потому показательна беседа с Ли Бином — гендиректором китайского стартапа Nio.

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Ли Бин спросил Дисса, что его больше всего впечатлило в китайских производителях «умных» электромобилей. Немецкий специалист ответил, что китайские компании очень динамичны, способны быстро действовать и учиться.

Они быстро могут извлечь уроки и исправить свои ошибки. Я глубоко впечатлён тем, насколько креативны китайские автоконцерны в вопросах дизайна, — ответил Герберт Дисс.

После ухода Герберта Дисса компания Nio заявила, что Volkswagen покинул «настоящий пионер чистых электромобилей». С этой точкой зрения трудно не согласиться, ведь трансформация Volkswagen Group началась именно при Диссе, а сегодняшних электромобильных новинок не было бы без фундамента 2018-2022 годов. Нельзя не отметить и дальновидность Герберта Дисса: его конфликт с профсоюзами был вызван стремлением снизить издержки и сократить рабочие места.

Спустя два года Volkswagen пришёл к тому же: штат заводов в Германии придётся значительно сократить, а социальные гарантии будут урезаны. Реструктуризация автогиганта пройдёт без Герберта Дисса, а 65-летний топ-менеджер наверняка найдёт новый проект, если конечно в планах нет заслуженного отдыха.