Эксперт объяснил, когда нужно срочно продавать свой автомобиль

Расставаться с автомобилем, который служил несколько лет (а иногда и десятилетий) сложно. Но рано или поздно это должно произойти. Портал Quto собрал несколько причин, по которым точно стоит продать машину.

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Первая - это конструктивная гибель. Как отмечают эксперты, у страховщиков есть свой точный алгоритм расчета компенсации за автомобиль, пострадавший в ДТП. Так, если стоимость ремонта и запчастей превышает 75-80% от страховой суммы автомобиля, восстанавливать его смысла нет.

Если вы хотели доездить на старой машине определенный срок и отдать дилеру в trade-in, привести ее в порядок будет дорого и сложно. Конечно, новый автомобиль из старого сделать можно. Однако на такие траты решаются обычно коллекционеры: к машинам массового сегмента это не относится. Так что лучше не затягивать до момента, когда стоимость ремонта приблизится к 80% - смело продавайте.

Второй нюанс - запущенный (то есть, имеющий коррозию несущих элементов) кузов. Отремонтировать рамы, лонжероны и прочее очень дорого и не всегда это может получиться удачно. После восстановления автомобиль может стать в буквальном смысле кривым - нарушится его геометрия. И продать его будет гораздо сложнее, чем со ржавчиной.

Третий момент - "эффект домино". Производители обычно закладывают продуманный ресурс и регламент технического обслуживания. Например, от 100 до 150 тысяч километров пробега нужно менять масло, затем - поставить новые тормозные диски, муфты, сальники и прочее. Автовладелец обычно следует этой схеме, которая, увы, не учитывает особенности эксплуатации автомобиля в России. Ремонт у нас зачастую откладывается на потом, запчасти ставятся посредственного качества, плюс самый разный, вплоть до агрессивного, стиль вождения… В итоге получается "эффект домино": один изношенный узел приводит к проблемам в другом, машина начинает сыпаться. В идеале нужно продавать до того, как этот процесс запустится.

Четвертый фактор - обычная арифметика. Цены на ремонт и запчасти выросли, поэтому если вы вчера могли себе позволить содержать Cadillac, то сегодня это может быть непозволительной роскошью. Если вы чувствуете, что автомобиль вам обходится в копеечку, лучше его выставить на продажу, чтобы однажды не остаться у разбитого корыта.

Наконец, еще одна причина - эмоциональное выгорание. Бывает так, что автомобиль, который вы нежно любили, перестает радовать. Возможно, это самая нелогичный повод, но эксперты уверены: надоела машина - расставайтесь.

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