Mercedes-AMG предложил большие скидки на малолитражки C 43 и C 63. В Германии автопроизводитель перешёл к схеме с динамическим ценообразованием и прямыми продажами: с июля прайс-листы в формате PDF исчезли, а конечная цена стала отображаться в конфигураторе, исходя из целого ряда параметров. В частности, четырёхцилиндровые гибриды Mercedes-AMG C 43 и Mercedes-AMG C 63 S решили продавать с солидным дисконтом 9-10 тысяч евро!

Mercedes-Benz урезал полномочия дилеров: теперь они участвуют в схеме только на завершающем этапе и получают от автопроизводителя фиксированную плату за каждую сделку. Скидки на седан C 63 S означают, что цены 680-сильного супергибрида сравнялись с топ-версией BMW M3 Competition xDrive (по 105-106 тысяч евро), тогда как прошлым летом разница составляла 15 тысяч евро.

В процентном соотношении купить Mercedes-AMG C 43 даже выгоднее, поскольку его цена упала до 74 тысяч евро или на 12%. Обе «заряженные» версии отказались от многоцилиндровых двигателей в пользу малолитражной 2,0-литровой «турбочетвёрки» с электрической составляющей. И хотя Mercedes-Benz защищает это решение, по слухам рынок инновацию не принял. Большие скидки от консервативной марки подтверждают проблемы с продажами.

Слабый спрос на гибридные Mercedes-AMG C 43 и C 63 S вынудил подразделение из Аффальтербаха пересмотреть стратегию и добавить мотор V8 купе AMG CLE 63. Топ-менеджер немецкой марки признал, что судьбу силовой установки на основе 2,0-литрового турбомотора решат клиенты, которые пока не поняли новую концепцию.