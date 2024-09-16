Скандальный шеф-дизайнер BMW перейдет на работу в Rolls-Royce. Немецкая марка освободила от должности Домагоя Дукеча — автора спорных экспериментов с «ноздрями», который возглавлял дизайнерское подразделение с апреля 2019 года. Хорвату доверили рисовать новые Rolls-Royce: Домагой Дукеч будет ответственен и за массовые модели, и за штучные проекты придворного кузовного ателье. Дизайнерское подразделение BMW разделят надвое.

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Самые крупные и дорогие BMW (в том числе Alpina) будет курировать Максимилиан Миссони, который перешёл в немецкий концерн из компании Polestar. Дизайн «эмок» BMW и компактных моделей доверили Оливеру Хеймлеру, который последние семь лет был шеф-дизайнером MINI. Бывший руководитель дизайн-центра Rolls-Royce Андрес Варминг возглавит направление передового дизайна BMW, то есть будет отвечать за шоу-кары.

Мгновенной смены курса после перестановок ждать не стоит, ведь не все проекты Домагоя Дукеча добрались до серийного производства. Однако в следующих поколениях баварские флагманы станут менее эпатажными, ведь Максимилиан Миссони известен своим консервативным подходом. Его работы в Polestar и Volvo нельзя назвать революционными, но дизайн экстерьера не вызывает споров, а похоже боссы BMW устали от дискуссий по поводу внешности.

Во главе Rolls-Royce у Домагоя Дукеча может быть меньше возможностей проявить себя: жизненный циклы британских машин очень длинные, изменения во внешности не приветствуются, а покупатели настороженно относятся к инновациям. Ближайшим проектом хорватского стилиста может быть Phantom девятого поколения, но его дебют вряд ли состоится раньше 2030 года.