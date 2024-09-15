Представлен новый кроссовер Toyota bZ3C: у него китайский двигатель. В открытой базе Минпромторга КНР появились подробности о перспективной модели. В документах раскрыли характеристики и происхождение агрегатов; дизайн интерьера и экстерьера показала пять месяцев назад сама Toyota. Главный сюрприз — переход японского автогиганта на китайские компоненты: и электромотор, и тяговую батарею будет поставлять BYD, а сборкой займётся FAW!

© Motor.ru

Близкий к серии прототип Toyota bZ3C показали в апреле на автосалоне в Пекине, но тогда о характеристиках умолчали. Теперь стало ясно, почему: японская марка занималась только дизайном, а все компоненты силовой установки, электросистемы и батареи закупаются у BYD. Заявлен вариант с одним двигателем (272 лошадиные силы) и литий-железо-фосфатным аккумулятором.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Длина/ширина/высота Toyota bZ3C равны соответственно 4780/1866/1510 миллиметрам, колёсная база — 2880 миллиметров, снаряжённая масса — 1920 килограммов. Ожидается, что запас хода составит от 500 до 600 километров. Платформа для кроссовера разработана совместно с концерном FAW, на совместном заводе FAW-Toyota кроссовер начнут собирать в четвёртом квартале.

Toyota вынуждена переходить на китайские компоненты, ведь электромобили с собственной начинкой продаются гораздо хуже, чем ожидалось. Вероятно, большой кроссовер bZ3Х тоже будет унифицирован с BYD и разработан на платформе FAW, ведь японская марка подтвердила «родство» двух новинок. Появятся ли Toyota с китайской техникой за пределами Поднебесной не уточняется.