За почти 100-летний 8-цилиндровый Ford просят 7 000 000 рублей

В Челябинске продают Ford V8 1932 года выпуска. Представленная на платформе Авито Авто — 1932 года выпуска. Салон машины обшит тканью кирпичного оттенка, а кузов выкрашен эмалью голубого цвета. Сиденья и двери имеют текстильную обивку, а крупный трёхспицевый руль обтянут чёрной кожей.

© Quto.ru

Ford V8 — это без преувеличения легендарная модель, которая стала первым по-настоящему недорогим массовым автомобилем, что имел 8-цилиндровый двигатель. Особенностями последнего были наличие термостат, автоматическая регулировка клапанных зазоров и литой коленвал.

С каждым годом инженеры оптимизировали этот мотор, постепенно увеличив объём до 5,5 литра и подняв мощность до 125 л.с. За 6 лет компания продала 930 000 экземпляров, так как благодаря стоимости на уровне $500-700 машина была доустпна автомобилистам и с небольшими доходами.

И продолжая тему интересных объявлений. 34-летний Volkswagen Passat продают по цене новой Lada Granta. Пробег седана — 168 000 километров: с 1997 года этим экземпляром владеет один человек, который ездит на этом «Фольксвагене» только летом (и то — крайне редко).