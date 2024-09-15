Chery готовит свою A8L с расходом топлива литр на 100 километров. В открытой базе Минпромторга Китая появились сертификационные документы, в которых раскрывается седан Fengyun A8L C-DM. Речь идёт о дальнейшей эволюции гибридного аналога Chery Arrizo 8, причём приставка L не означает увеличения колёсной базы! Длина кузова выросла на символический сантиметр за счёт другого обвеса. Зато силовая установка станет ещё экономичнее.

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Chery Fengyun A8L получит переднюю маску в стиле актуального Tiggo 8 Pro Max. Пришлось поменять штамповку крыльев и капота, фары и бампер. Сзади иные фонари и бампер. Однако главные доработки должны быть под капотом, ведь заявленный расход бензина в смешанном цикле WLTC — всего 1,01 литра на 100 километров.

Гибридный вариант Arrizo 8 за год сильно отдалился от знакомой россиянам версии. Если прошлой осенью изменения во внешности были невелики, то теперь седаны выглядят максимально непохоже. Различаются и габариты: у российской «восьмёрки» на два сантиметра короче колёсная база. В нашей стране Arrizo 8 доступен только с турбомотором 1.6, а гибрид оснащается турбомотором объёмом 1,5 литра.

В Китае гибридные версии более востребованы, и цены конкурентные: сейчас бензин-электрический Chery Fengyun A8 стоит с учётом скидок от 100 тысяч юаней (14,1 тысячи долларов) — столько же, сколько обычный Arrizo 8. В нашей стране бензиновая «восьмёрка» стоит от 2,6 миллиона рублей с учётом прямой скидки.