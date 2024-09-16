Volvo тихо закрыла подписку на автомобили несмотря на успех сервиса. Американские журналисты выяснили, что услугу Care by Volvo перестали оказывать 1 августа. Никаких объявлений от автопроизводителя не было, но после запроса пресс-служба шведской марки подтвердила приостановку сервиса, пообещав вернуться «в обозримом будущем». Сервис долгосрочной аренды Volvo мог быть альтернативой лизингу и полюбился многим дилерам в США.

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Услуга Care by Volvo позволяла взять в долгосрочную аренду шведский автомобиль, а в ежемесячный платёж были включены техническое обслуживание, страховка от дорожных инцидентов и сезонная смена шин. В США программа пользовалась спросом: некоторые дилеры реализовывали по подписке до 10% машин! Вдобавок, сервис позволял знакомить клиентов с брендом.

В Северной Америке на автомобилях по подписке можно было проезжать до 1250 миль (2000 километров) ежемесячно, а для аренды были доступны практически все модели. В других странах сервис тоже работал, а в 2019 году программу предлагали даже в России, правда, у нас можно было взять в аренду только богато оснащённые Volvo XC60. Мировой дебют Care by Volvo состоялся осенью 2017 года, то есть закрытие сервиса практически совпало с семилетием.

Во середине 2010-х каршеринг от автопроизводителей стал модным, но, сопоставив издержки, от аналогичных программ отказались Mercedes-Benz и Cadillac. Компания Volvo пока не прощается с необычным сервисом: в североамериканском офисе заявили, что пока фирма сосредоточится на основных предложениях, новых продуктах и повышении эффективности, а в будущем долгосрочную аренду могут вернуть.