Geely начала продажи электромобиля по цене Coolray. В Китае раскрыли прайс-лист пятидверки Xingyuan дочернего суббренда Geometry. Предполагалось, что электромобиль будет стоить сравнимо с топовым Geely Emgrand (около 100 тысяч юаней или 14 тысяч долларов), но в реальности стартовая цена оказалась 79 тысяч юаней (11 тысяч долларов): сопоставимо с базовым Geely Coolray c турбомотором! А вот показатели запаса хода оказались чуть хуже заявленных.

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Внешность Geometry Xingyuan была раскрыта две недели назад, а теперь появились недостающие подробности. В начальной комплектации пятидверка сможет проехать без подзарядки до 310 километров, так как между осями литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 30,1 киловатт-часа. Сзади расположен 79-сильный (130 Нм) электромотор.

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Доступен для хэтчбека и увеличенный аккумулятор (40,1 киловатт-часа) с тем же химическим составом. У таких Geometry Xingyuan электромотор тоже расположен сзади, но развивает 116 сил и 150 Нм. Запас хода составляет 410 километров, цены стартуют с 92 тысяч юаней (13 тысяч долларов); есть три комплектации.

Топ-версия хэтчбека бывает только с более ёмкой батареей и стоит 108 тысяч юаней (15 тысяч долларов). В начальной комплектации есть четыре подушки безопасности, круиз-контроль, спутниковая навигация, бесключевой доступ, электрозеркала с подогревом, медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином и кондиционер. Также можно заказать мультиконтурные кресла с подогревом, шторки безопасности, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку и прочее.

По китайским меркам цены очень конкурентные, ведь Xingyuan оказался дешевле BYD Dolphin — одного из бестселлеров класса сити-каров. Вдобавок, у новинки может быть «драйверское» шасси: в основе платформа GEA (упрощенная SEA, знакомая по Zeekr), задняя подвеска назависимая, а в стандартную комплектацию включён интеллектуальный трэкшн-контроль.