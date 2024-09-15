Стала известна дата премьеры двух новинок Hongqi

Китайский автопроизводитель Hongqi представит 21 сентября две новинки — гибридную версию кроссовера HS3 и обновленный седан H5. Об этом сообщает Autohome.

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Hongqi HS3 PHEV получит гибридную систему с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 169 л.с. и электродвигателем. Максимальный запас хода автомобиля составляет 1,1 тыс. км. На чистом электричестве кроссовер способен преодолеть 115 км.

Седан Hongqi H5 получит спецверсию с отделкой черного цвета. У автомобиля затемненные фары и задние фонари, черная решетка радиатора и декоративные элементы бамперов. В салоне предусмотрена отделка темно-красного цвета. Также автомобиль получил более производительную медиасистему, у него появилась функция автоматической парковки.

Для автомобиля доступны три варианта силовой установки. Бензиновый турбомотор 1.5 развивает 169 л.с., двухлитровый мотор — 224 л.с. Есть и гибридная версия на основе мотора 1.5.