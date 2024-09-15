Lexus показал спецверсию нового GX с гладкими дисками без рисунка

Японская фирма объединилась с американским производителем экипировки для гольфа Malbon. Специально для гольфистов построили Lexus GX 550 Malbon Edition: четырёхместный внедорожник с уникальным дизайном, выдвижным багажным органайзером, силовым багажником со встроенным тентом и нестандартными дисками. Вероятно, сотрудничество ограничится одним шоу-каром.

© Lexus

Снаружи рекламный Lexus GX 550 проще всего узнать по тёмно-зелёной ливрее с белыми вкраплениями: она имитирует топографическую карту полей для гольфа. Диски максимально незатейливые, и этим эпатажные: нет ни единого отверстия, а поверхность полностью гладкая. При этом шины низкопрофильные и шоссейные: на полях для гольфа офф-роуда нет.

© Lexus

© Lexus

Салон Lexus и Malbon не показали, хотя заявлены четыре кресла: такого на серийных GX нет. Пространство в багажнике освободили под органайзер с четырьмя нишами: все седоки смогут закинуть сумку для гольфа, мячи, одежду и обувь. Для клюшек предусмотрен багажник на крыше, причём он тоже нестандартный — есть раскладная тентованная секция для защиты от солнца.

Серийное производство эксклюзивного Lexus GX 550 под вопросом: скорее всего внедорожник останется в единственном экземпляре, как экспонат для рекламы Malbon и Lexus. В течение двух с половиной месяцев автомобиль будут демонстрировать на американских турнирах по гольфу.