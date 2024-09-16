Рассекречен седан Chery с расходом топлива литр на "сотню"

Каталог Министерства промышленности КНР пополнился новыми документами, в числе которых заявка с сертификацией нового седана Chery из линейки Fengyun, известной также как Amulet. Это A8L C-DM.

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Amulet A8 - гибридная версия седана Chery Arrizo 8, продающегося в России. A8L C-DM, как следует из названия, удлинённая модификация, онащённая конкретным типом гибридной силовой установки концерна - C-DM, с которой расход топлива составляет, согласно документам, всего 1,01 литра на 100 км пробега. Стоит обратить внимание, что показатель указан по европейскому циклу WLTC, а не по оптимистичному китайскому CLTC. Пока не понятно, чем этот гибрид отличается от того, что установлен у Arrizo 8, который тратит 4 литра.

Новинка отличается от Fengyun/Fulwin/Amulet A8 иным дизайном передней части: появилась восьмиугольная решётка радиатора без интеграции в неё головной оптики, отсутствует соединяющая фары полоса, соответственно изменена пластика бампера. Также у седана A8L C-DM изменилась графика фонарей и дизайн заднего бампера.

Из-за нового обвеса на 10 мм увеличилась габаритная длина - до 4790 мм. Ширина, высота и колёсная база остались без изменений.

Ранее "РГ" публиковала фото и подробности о седане Chery Fulwin A9.