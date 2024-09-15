В Санкт-Петербурге продают «капсульный» Москвич-2141 почти без пробега

На сайте бесплатных объявлений появилась пятидверка, которая многие годы стояла в гараже. По документам у «сорок первого» один собственник, состояние аутентичное, а перед продажей проведены настройка карбюратора, полировка кузова и химчистка салона. За почти новый «Москвич» без существенных недостатков перекупщик хочет выручить 550 тысяч рублей.

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Забытые «Москвичи»

Судя по фотографиям «Москвич-2141» действительно отлично сохранился: советские шины практически без износа, на кузовных панелях нет ржавчины, а в салоне — следов износа. Комплектация простая: серая тканевая обивка, чёрный пластик, ручные стеклоподъёмники, из опций комфорта только печка и прикуриватель. Впрочем, снимков днища и уязвимых мест в объявлении нет.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Поверхностная коррозия видна на белых дисках и креплениях брызговиков, также не лучшим образом сохранились бамперы: в 1990-е годы их делали из низкокачественного пластика, и товарный вид быстро терялся. Судя по рабочем объёму двигателя под капотом 1,7-литровый карбюраторный «атмосферник» УЗАМ-3317, то есть речь идёт о раннем хэтчбеке с уфимским агрегатом.

Сумма в 550 тысяч рублей за «Москвич-2141» велика, ведь обычно «сорок первые» стоят около 100 тысяч рублей. Однако рынок аутентичных автомобилей советской эпохи специфичен, не все сделки совершаются через привычные классифайды, а выбор «капсульных» машин с небольшими пробегами невелик.