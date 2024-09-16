В Швеции продают идеальный Saab 9-3 с широким кузовом и 700-сильным мотором

У Saab никогда не было шансов против мощных баварских седанов BMW M3 и M5. Но этот сверхширокий Saab 9-3 Silver Beast показывает, что было бы, если бы у инженеров Saab было немного больше свободы. Уникальный автомобиль выставлен на продажу на аукционе в Швеции.

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Несмотря на то, что изюминкой тут является двигатель, начнем с экстерьера, потому что это действительно супер крутой Saab 9-3. Первое, что бросается в глаза — значительно расширенные колёсные арки, скрывающие шикарные колёса BBS CI-R.

Изменение колёсных арок повлекло за собой модификацию бамперов и порогов, а на крышке багажника появился небольшой спойлер.

Под капотом находится сильно модифицированный и усиленный Z32 — двигатель, который можно найти в Opel Vectra и Signum, но он никогда не ставился в Saab 9-3. Мотор получил массивный турбо-кит T3071 и ПО Maptun, в итоге его мощность составляет 701 л.с. Трансмиссия — шестиступенчатая механическая коробка передач (усиленная коробка F40 от GM). Также есть механический дифференциал повышенного трения.

За остановку отвечают тормоза Brembo (355 мм спереди, 330 мм сзади), а за управляемость — регулируемые амортизаторы. Всё это чем-то напоминает концепт Polestar S60 PCP.