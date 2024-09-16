Volkswagen объяснил, зачем лишил кроссовер Taos «робота» DSG. Представитель немецкой марки признал: в преселективной трансмиссии есть некоторая нерешительность, и американским покупателям, [которые не ценят производительность], эта особенность не понравилась. Специалист Volkswagen подчеркнул, что некоторые водители из США считали исправный «робот» сломанным из-за его не отзывчивости. Поэтому от DSG пришлось отказаться вовсе.

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Volkswagen рекламировал Taos с 7-ступенчатым «роботом», как кроссовер с быстрым, плавным и эффективным переключением. Однако покупатели не считали работу DSG плавной. И немецкой марке пришлось прислушаться и дать владельцам те же ощущения, к которым они привыкли в обычных внедорожниках. Специально для США во всех комплектациях установили 8-ступенчатый автомат с гидротрансформатором.

Volkswagen продвигал преселективные «роботы» с начала 2000-х, но избавиться от рывков при трогании в пробках так и не удалось. Это одна из причин, почему в США коробка передач DSG предлагается только на «заряженных» Golf GTI и Golf R — все остальные Volkswagen оснащаются классическими автоматами! За океаном так и не привыкли к особенностям «роботов», хотя на основном рынке в Китае почти все «Фольксвагены» доступны с DSG.

Любопытно, что переход Volkswagen Taos на 8-ступенчатый автомат совпал с коллективным иском американцев к BMW X1: баварский кроссовер критикуют как раз за нерасторопность и резкость «робота». Однако BMW сменить коробку передач вряд ли удастся: все компактные модели наоборот лишили классических автоматов в рамках унификации.