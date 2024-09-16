Китайцы полностью раскрыли новый совместный кроссовер Geely и Volvo. В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики Lynk & Co Z20 — компактного паркетника на электрической платформе SEA2. Вопреки предположениям, «двадцатка» не оказалась «клоном» Zeekr X: у кроссоверов разная колёсная база (разница полсантиметра), а основные габаритные размеры различаются, пусть и в пределах одного сантиметра.

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Длина/ширина/высота Lynk & Co Z20 равны соответственно 4460/1845/1573 миллиметрам, колёсная база — 2755 миллиметров. Остов кузова похож на Zeekr X, платформа одинаковая, а вот аккумуляторы разные: для «двадцатки» предложены литий-железо-фосфатные ячейки, тогда как под премиум-брендом Geely используют литий-никель-марганец-кобальт-оксидные аккумуляторы.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Что касается электродвигателей, то они похожи, но не унифицированы. Базовый Lynk & Co Z20 оснащается 340-сильным электромотором, тогда как самый простой Zeekr X довольствуется 272-сильным. По снаряжённой массе (1,9 тонны) практически паритет, значит от «двадцатки» можно ожидать батареи ёмкостью около 60 киловатт-часов. Известно, что Lynk & Co Z20 предложат в Европе, то есть модель станет «глобальной».

Любопытно, что под маркой Lynk & Co холдинг Geely выпускал гибриды, а Zeekr выделил для электромобилей, а сейчас марки могут конкурировать между собой. Всё дело в том, что Z20 — «чистый» электрокар, а Zeekr готовит кроссовер с двигателем внутреннего сгорания.