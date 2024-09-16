Перечислены лидеры вторичного авторынка дороже 1,5 миллиона рублей

На рынке резко выросло количество машин с пробегом дороже 1,5 млн. Минувшим летом в этом ценовом сегменте предлагалось на 34,5 процента больше автомобилей, чем летом 2023 года, подсчитали в «Авито Авто». Спрос при этом остался почти прежним: по сравнению с весной-2024 он поднялся только на 3,9 процента. Наиболее популярны среди российских покупателей подержанные Toyota: доля марки в структуре по спросу составила 14,5 процента. Причем число машин в продаже увеличивается.

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Второе место по популярности на вторичном рынке занимают BMW, на которые пришлось 11,2 процента перепродаж. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с 10,9 процента, а за ним идут Kia и Hyundai с 9 и 6,9 процента соответственно.

В модельном зачете первенство держит Toyota Camry, показатель которой — 6,2 процента от всех продаж в сегменте. Следующие строчки занимают Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии с одинаковым результатом 2,3 процента. Далее идет еще одна Toyota — Land Cruiser с 2,2 процента. Пятое место досталось BMW X5 с 1,8 процента.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в сегменте дороже 1,5 миллиона составила летом 2,5 миллиона рублей — на 3,1 процента меньше, чем годом ранее, отмечают в «Авито Авто».

Китайских моделей, которые доминируют на рынке новых автомобилей, на «вторичке» пока немного. Пока добраться до нее успели только единицы, но процесс уже запущен, и в следующем году «китайцы» массово хлынут туда, говорят дилеры. Ориентир — старт продаж бренда в РФ: примерно через три-четыре года после этого автомобили, как правило, появляются на классифайдах.