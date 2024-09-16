Власти Узбекистана расследуют массовое возгорание Chevrolet Lacetti. Местный комитет по конкуренции и защите прав потребителей возбудил дело против компании Uzauto Motors и дилера PSM-Avtosavdo: под расследованием завод-изготовитель популярных седанов и официальный дилер GM. Узбекские власти обеспокоены случаями возгораний Chevrolet Lacetti из-за неисправностей: зафиксировано несколько инцидентов с машинами 2023 года выпуска.

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Специальная комиссия выяснила, что в Навоийской области и Каракалпакстане зафиксированы пожары новых Chevrolet Lacetti, причём и автопроизводитель, и дилер не спешили признавать дефект. Власти Узбекистана обвинили Uzauto Motors и PSM-Avtosavdo в неисполнении местного закона «О защите прав потребителей»; вдобавок, в результате расследования выявлены 37 седанов из группы риска: их придётся отозвать.

Скандал с Chevrolet Lacetti под занавес продаж модели может объясняться подходом к сборке: в какой-то момент узбекский завод General Motors перешёл к производству седанов из складских запасов. У заслуженного «бюджетника» никогда не было проблем с самовозгоранием, так что налицо либо нарушение технологии, либо использование некачественных деталей. Владельцам сгоревших машин предоставили новые Chevrolet Lacetti, также была выплачена неустойка.

С января по июль в Узбекистане собрали почти 13 тысяч Chevrolet Lacetti, причём изначально седан должны были отправить в отставку в январе, но производство удалось растянуть до июля за счёт исчерпания складских запасов. Общий тираж модели за 11 лет в Средней Азии составил почти полмиллиона экземпляров.