Stellantis выпустит Jeep Wagoneer с новым двигателем 1.6

План Stellantis: необычный гибрид Jeep Wagoneer и новый двигатель 1.6. Интернациональный автогигант подтвердил скорый дебют электрифицированного флагмана Jeep. Речь идёт о Wagoneer 4xe, который по многом окажется унифицирован с пикапом RAM 1500 Ramcharger. На организацию производства внедорожника выделят 97,6 миллиона долларов, премьера ожидается до конца 2025 года. Также в ближайшее время покажут новый бензиновый двигатель.

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Общность Jeep Wagoneer 4xe и RAM 1500 Ramcharger означает, что внедорожник могут оснастить последовательным гибридом на основе атмосферного 3,6-литрового V6. Отличия по силовой установке будут из области нюансов: ожидается меньшей аккумулятор и, как следствие, уменьшенный запас хода. Конкуренты не выпускают последовательные гибриды со столь объёмными моторами.

Также обещаны инвестиции в обновление моторного завода. Stellantis выделит 73 миллиона долларов на отладку производства нового четырёхцилиндрового турбомотора 1.6 с индексом GME-T4 EVO. Ему прочат прямой впрыск топлива и адаптацию под установку в составе гибридных систем. Новый агрегат могут адаптировать и для платформы STLA Large, и для архитектуры STLA Frame.

Дебютировавший в прошлом году гибрид RAM 1500 Ramcharger встанет на конвейере в IV квартале нынешнего года, тогда же ожидаются продажи. Интересно, что грузовичок до сих пор не сертифицировали по стандарту EPA, то есть показатели расхода топлива шестицилиндрового гибрида остаются в тайне.