Стало известно, зачем на барахолках продают ключи от старых автомобилей

На интернет-барахолках можно встретить объявления о продаже ключей от автомобиля от давно не эксплуатируемой, сданной в утиль машины. Продавцы рассказывают, что они были найдены на улице (или в старом гараже), остались после разборки авто. Кому и зачем это нужно?

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Как выяснил портал "АвтоВзгляд", никакого криминала в этом нет. Старые ключи можно перекодировать - записать на них новую информацию взамен прежней. Такая опция есть, например, у Toyota Camry и различных китайских автомобилей (в частности, Geely Coolray).

Если автомобилист потерял ключ, он может принести взамен тот, что был куплен на интернет-барахолке. Оригинальные "болванки" стоят недешево, поэтому это хороший способ сэкономить. Так что мастер запрограммирует "старый-новый" ключ взамен утерянного. Эта процедура обычно стоит так же, как доработка нового ключа.

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