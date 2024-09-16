Эксперт сравнил топовый Geely Coolray и базовый Atlas

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов попытался найти ответ на вопрос, который встаёт перед многими автолюбителями: какой авто купить - в максимальной комплектации, но классом ниже, либо базовую версию, но более престижной модели.

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Эксперт начал с двигателей и динамики. Результат разгона с места до 100 км/ч у Geely Coolray - 8,1 секунды, у Atlas - 8,2 секунды. Предпочтение отдано мотору "Атласа", так как это двухлитровая турбочетвёрка, руку к разработке которой приложили инженеры Volvo. Coolray комплектуется 147-сильным агрегатом объёмом 1.5 литра. Оба состыкованы с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

По оснащению базовый "Атлас" почти не уступает топовому Coolray, который имеет двухцветный окрас кузова, пакет ассистентов движения, электропривод крышки багажника. В противовес этому набору старшая модель предлагает мультимедиа с экраном большей диагонали, полный пакет тёплых опций, двухзонный климат-контроль. По мнению эксперта, в этом состязании победу одерживает снова Geely Atlas.

Балл за практичность также получил "Атлас" - как ни крути, а места в салоне и багажнике определённо больше.

"Geely Coolray - отличный кроссовер и точно подойдет тем, кто ищет машину исключительно для себя, - резюмирует эксперт. - Но если автомобиль нужен для семьи с детьми, то лучше остановить свой выбор на базовом Geely Atlas. Тем более и цена у них почти одинаковая - разница составляет всего лишь 10%".

Цена на Geely Coolray в версии Exclusive - 2,98 млн рублей, базовый Geely Atlas Luxury можно купить на 300 тысяч рублей дороже.