Перечислены автомобили, которые можно купить со скидкой 20% от государства

Программа льготного автокредитования была пролонгирована Минпромторгом - на неё было выделено дополнительно 6,5% млрд рублей. Благодаря этому у населения есть возможность купить автомобиль с субсидией 20% (25% - для жителей ДФО) от государства.

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Скидка предоставляется медработникам и работникам сферы образования, участникам СВО и членам их семей, людям с инвалидностью, а также семьям с детьми, приобретающим автомобиль в Дальневосточном федеральном округе. Приобретаемый автомобиль тоже должен соответствовать определённым критериям: локализация производства - не менее 1600 баллов, цена - не более 2 млн рублей, сообщает 110km.

В эту категорию входят Lada Vesta SW с мотором 1.8 и вариатором в топовой комплектации Techno и в окраске кузова металлизированной эмалью. Цена - без малого два миллиона рублей, но по программе стоимость падает до 1.6 млн рублей.

Ещё одна "Лада" в списке - ВИС 23461. Это коммерческий автомобиль на базе агрегатов и с внешностью классической Lada Niva Legend, имеющий грузоподъёмность 740 кг. Без 20-процентной скидки цена на фургон составляет 1 639 900 рублей.

Также под условия программы льготного кредитования попадают внедорожники УАЗ Hunter в топовой версии "Экспедиция" за 1 820 000 рублей и УАЗ "Патриот" в комплектации Base Икар с пакетом Limited стоимостью 1 960 000 рублей.

Единственная иномарка в списке - популярный Haval Jolion, за который просят от 1 999 000 рублей. Это будет базовая версия с МКП, в оснащение которой входят две подушки безопасности, аудиосистема с четырьмя динамиками и Bluetooth, мультимедиа с тачскрином диагональю 10 дюймов, климат-контроль, круиз-контроль, задние парктроники, электронные системы безопасности (АBS, ESP, EBD с EBA, TCS и TSA), подогрев передних сидений и боковых зеркал, 17-дюймовые колеса и система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

Ранее "РГ" сообщала, что правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора для автомобилей.