Винтажный Jaguar певицы Мадонны продадут на британском аукционе. Дилерский центр H&H Classic готов расстаться с четырёхдверкой Mark X образца 1967 года. Ценность в истории этого конкретного автомобиля: в 2000-е годы им владела поп-звезда Мадонна. Изначально седан приобретался для сына Рокко Ричи, но в 2006 году сама певица устроила в «Ягуаре» фотосессию. По технике к раритету вопросов нет: он тщательно отреставрирован.

© Motor.ru

Jaguar Mark X — флагман марки 1960-х. От предшественников седан отличался несущим кузовом и независимой задней подвеской. Под капотом 4,2-литровый V8, который сочетается с обновлённой 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. Сама по себе машина редкая: аналогичных Mark X выпущено всего 5137 экземпляров, то есть речь идёт о самой малотиражной модели в семействе.

© handh.co.uk

© handh.co.uk

© handh.co.uk

Продавец не уточняет, сколько именно Мадонна владела седаном. Зато сказано, что недавно автомобиль прошёл полный спектр работ, включая перекраску кузова. Тёмно-красный кузов сочетается со светлым салоном с деревянными вставками: классическое сочетание для Mark X родом из 1960-х. Похоже, Jaguar не покидал пределы Великобритании.

Аукционный дом не уточняет, сколько хочет выручить за Mark X с историей. Однако седан продаётся без резерва, то есть смена владельца в любом случае произойдёт. Краткосрочное будущее самой компании Jaguar выглядит туманным: британская марка остановит продажи новых моделей как минимум на год, чтобы дождаться глобального обновления модельного ряда.