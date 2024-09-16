Автоэксперт объяснил, почему опасно ездить с пустым бензобаком

Директор департамента механического ремонта направления "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов рассказал "Российской газете" о том, почему опасно ездить с пустым бензобаком.

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"Нужно контролировать наличие топлива в баке и следить, чтобы в нем было не менее четверти.

Если бензобак фактически пуст, можно внезапно оказаться в ситуации, когда автомобиль остановится на дороге, что создаст риск аварии. Езда с пустым бензобаком однозначно приведет в поломке бензонасоса.

Могут быть разные ситуации, например, некорректные показания датчика уровня топлива. В итоге вы будете думать, что еще можно ехать дальше, а машина встанет. Оказаться на трассе в таком положении - то еще удовольствие.

Также не стоит не забывать, что из-за перемещения топлива в баке иногда вместо топлива будет попадать воздух, что приведет к повышенному износу элементов бензонасоса", - отметил специалист.

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