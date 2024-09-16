Запрет на использование смартфона за рулем распространят и на другие гаджеты

В России ужесточат ограничения на использование гаджетов за рулем. В настоящее время водителям запрещается использовать телефон, «не оборудованный техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук». Однако эта формулировка была введена в ПДД еще в 2001 году и к 2024-му уже устарела. В новой редакции Минтранс хочет распространить запрет на все «посторонние» гаджеты, но не без исключений.

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Согласно поправкам, опубликованным на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения, планируется запретит «любое устройство, не предусмотренное конструкцией транспортного средства и требующее использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения». Исключением станут навигационные программы, но только в случае, если управлять ими можно без использования рук — например, с помощью голосового ассистента.

В России использование смартфона за рулем отслеживается с помощью дорожных камер. Причем водители могут получить штраф не только за разговор по телефону (то есть когда он находится возле уха), но также за набор сообщения на экране, просмотр маршрута или видео. Данные с камер обрабатывает нейросеть, обученная распознавать руль, руки, мобильное устройство, ремень безопасности и другие объекты. А нарушение программа определяет по заданным алгоритмам.

Штрафы выписываются на основании статьи 12.36.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства». Штраф для автомобилиста составляет 1,5 тысячи рублей.