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Этот надежный Suzuki продают от 650 тысяч рублей: "ЗР" провел его тестирование

Журнал "За рулём" рассказал о внедорожнике Suzuki Grand Vitara, который можно купить начиная от 650 тысяч рублей. Он выглядит уже старомодно, но зато по надёжности даст фору многим более свежим моделям.

Эксперт назвал Suzuki Grand Vitara хорошим выбором
© Российская Газета

У "Витары" два варианта двигателя: JB420 и старший JB424 объёмом 2.0 и 2.4 литра соответственно. Ресурс обоих не одна сотня тысяч километров, заявляет журнал, отмечая, что в качестве топлива допускается АИ-92.

Коробки передач - 5-ступенчатц МКП и классический "автомат", и здесь, как в случае с Jimny, автоматическая трансмиссия может быть даже надёжнее, чем МКП.

Главные проблемы, которые подстерегают внедорожник: передний редуктор (решается установкой патрубка на сапун), электропривод селектора режимов трансмиссии (при активной езде через водные преграды).

Сейчас Suzuki Grand Vitara - кроссовер, разработанный в сотрудничестве с Toyota, который продаётся в том числе и в России

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