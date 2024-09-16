Эксперт назвал Suzuki Grand Vitara хорошим выбором

Журнал "За рулём" рассказал о внедорожнике Suzuki Grand Vitara, который можно купить начиная от 650 тысяч рублей. Он выглядит уже старомодно, но зато по надёжности даст фору многим более свежим моделям.

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У "Витары" два варианта двигателя: JB420 и старший JB424 объёмом 2.0 и 2.4 литра соответственно. Ресурс обоих не одна сотня тысяч километров, заявляет журнал, отмечая, что в качестве топлива допускается АИ-92.

Коробки передач - 5-ступенчатц МКП и классический "автомат", и здесь, как в случае с Jimny, автоматическая трансмиссия может быть даже надёжнее, чем МКП.

Главные проблемы, которые подстерегают внедорожник: передний редуктор (решается установкой патрубка на сапун), электропривод селектора режимов трансмиссии (при активной езде через водные преграды).

Сейчас Suzuki Grand Vitara - кроссовер, разработанный в сотрудничестве с Toyota, который продаётся в том числе и в России