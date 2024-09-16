АвтоВАЗ рассказал о плюсах повышения утильсбора на автомобили

Российский автопроизводитель, выступавший одним из главных лоббистов повышения утильсбора, рассказал, почему принятое правительством РФ постановление о поэтапной индексации имеет больше плюсов, чем минусов.

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АвтоВАЗ приводит в пример положительный эффект от прошлогоднего повышения утильбсора:

"Первый шаг по индексации утильсбора осенью прошлого года позволил АвтоВАЗу выполнить амбициозный производственный план и выпустить рекордное количество автомобилей Lada".

По мнению российской компании, поэтапное повышение утильсбора "станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории нашей страны, локализовывать своих поставщиков и создавать партнёрские проекты с российскими автопроизводителями".

Кроме того, что это позитивно скажется на развитии автопрома и смежных отраслях, АвтоВАЗ считает, что это также приведёт к предсказуемости и стабильности ценового позиционирования автомобилей российского производства.