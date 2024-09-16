АвтоВАЗ рассказал о плюсах повышения утильсбора на автомобили
Российский автопроизводитель, выступавший одним из главных лоббистов повышения утильсбора, рассказал, почему принятое правительством РФ постановление о поэтапной индексации имеет больше плюсов, чем минусов.
АвтоВАЗ приводит в пример положительный эффект от прошлогоднего повышения утильбсора:
"Первый шаг по индексации утильсбора осенью прошлого года позволил АвтоВАЗу выполнить амбициозный производственный план и выпустить рекордное количество автомобилей Lada".
По мнению российской компании, поэтапное повышение утильсбора "станет весомым стимулом для иностранных брендов инвестировать в производственные проекты на территории нашей страны, локализовывать своих поставщиков и создавать партнёрские проекты с российскими автопроизводителями".
Кроме того, что это позитивно скажется на развитии автопрома и смежных отраслях, АвтоВАЗ считает, что это также приведёт к предсказуемости и стабильности ценового позиционирования автомобилей российского производства.
"Мы благодарны Правительству РФ и профильному Министерству промышленности и торговли за принятие решения по увеличению утилизационного сбора и создание дорожной карты его поэтапной индексации в последующие годы", - говорится в заявлении АвтоВАЗа, поступившем в редакцию "Российской газеты".