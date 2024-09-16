В Москве на АЗС продолжает дорожать премиальный бензин

С 9 по 15 сентября на столичных АЗС бензин марок АИ-92 подорожал на 2 копейки, АИ-95 на 4 копейки, а марки АИ-100 - на 96 копеек. Дизельное топливо (ДТ) выросло в цене на 2 копейки. Такие данные приводит Московская топливная ассоциация (МТА).

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По сравнению с неделей, закончившейся 8 сентября, цены не изменились только на заправках "Транс-АЗС". На АЗС "Тебойл" подорожал только бензин марки АИ-92. На заправках "Лукойл" и "НефтьМагистраль" выросли цены только на премиальный бензин.

В среднем на АЗС Москвы к 16 сентября бензин АИ-92 можно приобрести за 54,09 рублей за литр, АИ-95 - 59,99 рублей за литр, АИ-100 (98 и выше) - 80,74 рублей за литр, а ДТ - за 66,02 рублей за литр.

С начала года в столице бензин марки АИ-92 подорожал в среднем на 2 руб. 94 копейки, АИ-95 - на 3 руб. 39 копеек, АИ-100 - на 10 рублей 58 копеек, а ДТ - на 2 руб. 77 копеек.

Ранее "Росстат" за неделю с 3 по 9 сентября зафиксировал подорожание средних розничных цен на автомобильное топливо во всей России - на 24 копейки - до 58,36 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за этот период не изменилась - до 66,86 рубля за литр. Следующая всероссийская статистика Росстата выйдет 18 сентября.

Статистика "Росстата" говорит, что к 9 сентября по сравнению с ценами конца декабря 2023 года стоимость бензина АИ-92 выросла 6,1%, марки АИ-95 - на 6,8%, а марки АИ-98 и выше - на 12,2%. Стоимость дизельного топлива повысилась на 3,3%. Индекс потребительских цен (инфляция) с 3 по 9 сентября составил - 0,09%. Рост с начала года - 5,35%.