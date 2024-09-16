BMW выпустила ретроверсию X5 в честь 25-летия кроссовера. Баварская фирма начала продажи спецкомплектации Edition 25 Jahre: она предназначена для рынка Канады и ограничена тиражом 250 штук. От исходной модели юбилейный BMW X5 отличается цветом (тёмно-зелёный Oxford Green II или тёмно-синий Le Mans Blue), 21-дюймовыми колёсами в стиле кроссовера конца 1990-х и расширенным оснащением. Цена — от 75,3 тысячи долларов США, поставки стартуют в октябре.

© BMW

BMW X5 Edition 25 Jahre основан на версии xDrive40i, причём внешний декор уникальный: скомбинированы пакеты M Sport и xLine. Есть заводской антихром на окантовке стёкол, жабрах, рейлингах и решётке радиатора, а бамперы и пороги сохранили алюминиевые акценты. Диски Orbit Grey с Y-образными спицами напоминают рисунком о самом первом кроссовере BMW.

© BMW

Оба цвета юбилейной модели в точности совпадают с оттенками X5 E53, причём выбраны небанальные колеры. От выбранного цвета кузова зависит дизайн интерьера. Доработки техники сводятся к добавлению пакета xOffroad: расширены ездовые режимы на бездорожье, по умолчанию есть пневмоподвеска, блокировка заднего дифференциала, дополнительная защита днища и функция «прозрачного» капота.

По сути спецверсия для канадского рынка похожа на юбилейную североамериканскую, однако цены немного ниже. Новая «лимитка» стоит от 102 500 канадских долларов (75,3 тысячи долларов США), а у соседей за более многочисленную спецверсию с тиражом 1000 штук пришлось выложить 81 075 долларов.