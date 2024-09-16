В Москве начали тестировать оплату парковки по-новому

В Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов пояснил, что новая тарифная сетка платных парковок создается для их более эффективного использования.

«Справедливо считать тариф исходя из загрузки машино-мест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста ее загруженности тариф будет меняться», — рассказал он.

Тестирование проводится с 16 по 30 сентября на улице Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Минимальная стоимость парковки на время тестирования составляет ноль рублей в час, а максимальная — 380 рублей на площади Тверская Застава и 600 рублей — на всех остальных стоянках. Для остальных автомобилистов она останется обычной.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил соседа ножом в ходе конфликта из-за парковочного места. Конфликт произошел около подъезда одного из домов на Краснодарской улице. Нападавший 2002 года рождения ударил ножом оппонента 1999 года рождения и скрылся.