В Госдуме призвали запретить эвакуацию машин инвалидов

В Госдуме хотят запретить эвакуацию автомобилей инвалидов-нарушителей. Транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид» хотят запретить перемещать на штрафстоянку за неправильную парковку. По мнению главы думского комитета по труду, соцполитике и делам ветераном Ярослава Нилова, нарушителям с ограниченными возможностями сложно вызволять свою технику со спецстоянки, так что можно ограничиться перемещением их машин на ближайшее место, где они никому не мешают.

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Согласно документу, предложено внести поправки в статью 27.13 КоАП РФ — «задержание транспортного средства». Предполагается, что должностным лицам, составляющим протокол о неправильной парковке, будет запрещено отправлять на спецстоянку автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Однако причину задержания устранить нужно, так что эти машины нужно перемещать в ближайшее место, где они не будут мешать другим водителям и пешеходам.

В комитете Госдумы по законодательству и госстроительству планируют рассмотреть законопроект 16 сентября 2024 года.

К слову, в правительстве уже подготовили на документ отрицательный отзыв. В кабмине подчеркнули, что процедура перемещения неправильно припаркованной техники в ближайшее место не предусмотрена законодательством и не согласуется с самим понятием задержания транспортного средства. Таким образом, предложение способно сформировать «противоречивую правоприменительную практику» и нуждается в доработке.