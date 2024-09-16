Новый Chery Tiggo 7 Sport подозрительно похож на Range Rover

Сhery готовит кроссовер Tiggo 7 Sport, похожий на Range Rover. Продажи новой модели стартуют в Китае в ближайшие недели — первые автомобили уже поступили в местные дилерские центры. Согласно новой информации, Tiggo 7 Sport предложат в двух модификациях: с обычным бензиновым ДВС и с гибридной силовой установкой. Что же касается дизайна экстерьера, который напоминает Range Rover, то проблемы с JLR у Сhery вряд ли возникнут — в КНР китайский автопроизводитель имеет совместное предприятие с британской компанией.

Первые подробности о новом кроссовере появились еще в августе. Уже тогда Chery в свойственной ей манере запутала всех с именованием новинки: ее анонсировали как Tiggo 7 Sport, при этом зарегистрирован автомобиль был как Explore 06 — это, напомним, китайское название продающегося в России Jaecoo J7.

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Базируется Tiggo 7 Sport на платформе T1X, в разработке которой участвовал британский партнер Сhery. В длину кроссовер насчитывает 4,5 метра, колесная база равна 2,67 метра — по этим параметрам он сопоставим с Tiggo 7 Pro Max, который продается в России. В зависимости от модификации и комплектации у Tiggo 7 Sport отличается декор кузова и размер колесных дисков (от 17 до 19 дюймов).

Под капотом у бензиновой версии — турбомотор 1.6 мощностью 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Заявленный автопроизводителем расход топлива составляет меньше семи литров на 100 километров в смешанном цикле.

Гибридная модификация получит полуторалитровый ДВС на 156 лошадиных сил, другие параметры пока не приводятся. Известно лишь то, что потреблять гибрид будет 1,27 литра топлива на 100 километров.

По оценкам CarNewsChina, стоить Chery Tiggo 7 Sport будет от 100 тысяч юаней, что эквивалентно 1,28 миллиона рублей. Для сравнения: Tiggo 7 Pro Max стоит в России от 2,5 миллиона рублей, а Jaecoo J7 чуть дороже — от 2 749 900 рублей. Доберется ли Tiggo 7 Sport до нашего рынка, пока неизвестно.