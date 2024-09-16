Названы семь марок, поменявших цены на автомобили в первой половине сентября

Как сообщает "Автостат", с 1 по 15 сентября 2024 года семь марок поменяли цены на автомобили в России.

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Так, у кроссоверов GS3 и GS8 подорожали все комплектации (кроме стартовых). За первый теперь надо доплатить 100 тысяч рублей, за второй - 100-150 тысяч рублей.

Chery переписала прайс-листы на самый доступный "паркетник" в РФ - Tiggo 4 Pro. Автомобиль в версии Family подорожал на 10 тысяч рублей, а в исполнении Style - на 15 тысяч рублей.

На 20 тысяч рублей подорожали Geely Atlas Pro, Emgrand и Belgee X70.

Также компания Sollers повысила цены на модель Argo (+80 тысяч рублей),а УАЗ - на грузовик "Профи" (от 50 до 149 тысяч рублей).

При этом у марка Exeed вседорожник VX в стартовой комплектации Prestige подешевел на 50 тысяч рублей, а рестайлинговый переднеприводный кроссовер LX в версии Premium подешевел на 100 тысяч рублей.

Ранее эксперты отмечали, что повышенный спрос на новые автомобили в России будет наблюдаться в течение всего сентября, поскольку произошло резкое повышение утильсбора с 1 октября 2024-го.