Renault показала электрический фургончик Estafette

Компания Renault показала электрический развозной фургончик. Концепт носит имя Estafette и станет серийным через два года. В его основе лежит гибкая платформа FlexEVan, и при габаритах, как у Kangoo, по грузоподъемности Estafette не уступает более крупному Trafic. Главная же фишка — электронная архитектура SDV, которая позволяет улучшать машину на всём её жизненном цикле.

© Motor.ru

Если в облике Renault Estafette вам видится что-то знакомое, то это неслучайно. Фургончик далеко не нов и был представлен ещё весной под именем U1st Vision. Его создателем выступил консорциум Software République, в который вошли семь французских компаний, а целью проекта стала демонстрация возможностей многофункциональной платформы FlexEVan. В свою очередь, за приближенный к серии Estafette отвечала фирма Flexis, которую Renault основала совместно с Volvo Group и CMA CGM.

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

Название концепта отсылает к одноименной модели 1959 года, ставшей первым Renault с силовым агрегатом (двигатель + коробка передач) в передней части кузова. Задача перед преемником стоит непростая: решить проблему логистики «последней мили». Фургон разрабатывали при участии профессиональных водителей, поэтому в нём всё сделано ради их удобства. Например, по размерам Estafette сопоставим с Kangoo, разве что прилично его выше. Но по грузоподъёмности не уступает более крупному Trafic, а по манёвренности даст фору Clio.

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

Людям ростом до 190 сантиметров внутри фургончика можно ходить, не нагибаясь. Вместо задних распашных дверей установлена практичная рольставня, у сдвижных боковых упрощен механизм открытия. Кресло здесь только одно (есть дополнительное складное, но оно предназначено исключительно для обучения), зато куча экранов, в том числе дисплеи-виджет для доступа к часто используемым функциям, а также полочек для документов и мелких вещей. Вдобавок под сиденьем есть несколько ящиков: три со стороны двери и четыре с противоположной.

© Renault

© Renault

© Renault

© Renault

Поскольку Estafette использует электронную архитектуру SDV (Software-Defined Vehicle), то его можно апгрейдить на всём жизненном цикле и использовать общий интерфейс для каких угодно конверсий. К примеру, легко будет установить холодильную установку — и на панели управления автоматически появится соответствующая информация о температуре — или добавить специальное освещение в рабочей зоне. По плану, первый электрический вэн Flexis будет выпущен в 2026 году. Собирать машины будут на французском заводе Renault в Сандувиле.