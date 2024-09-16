Внешность обновленного Renault Austral раскрыли до премьеры. До начала продаж модернизированного вседорожника как минимум полгода, а экстерьер уже не секрет из-за утечки. После апгрейда Renault Austral лишится хитрых фар с С-образными секциями дневных ходовых огней: в новом фирменном стиле французской марки такой оптике нет места. Также возможен пересмотр гаммы двигателей и усовершенствование гибридных силовых установок E-Tech.

Премьера Renault Austral состоялась весной 2022 года, в продаже кроссовер появился в конце 2022 года, так что апгрейд преждевременный. Похоже, дизайнеры и инженеры намерены доработать обновлённый кроссовер с оглядкой на модель Rafale: в аналогичном стиле оформят бампер и капот, под основным блоком фар появится V-образная светодиодная вставка.

Европейские журналисты не ждут революций по технике: Austral сохранит электрифицированные силовые установки в виде умеренного или самозаряжаемого гибрида. В настоящий момент на кроссовер Renault ставятся турбомоторы 1.2 или 1.3 в связках с «механикой» или вариатором, а на вершине линейки версия E-Tech c фирменной коробкой передач без сцепления и синхронизаторов. Полноприводный заряжаемый гибрид под вопросом.

По неофициальным данным, презентация Renault Austral состоится в первом квартале 2025 года, а до европейских дилеров модель доберётся не раньше весны следующего года. Выпускать кроссовер продолжат в Испании по соседству с Rafale и возрождённым Espace.