Представлена флагманская полицейская версия внедорожника Jeep Wagoneer

Флагманский внедорожник Jeep Wagoneer: версия для полиции. В автопарках американских спецслужб скоро появится удлинённая версия модели, доработанная под нужды властей. Полицейский Jeep Wagoneer L не предназначен для погонь за подозреваемыми: это автомобиль для скрытого патрулирования или перевозки личного состава. На снимках показана версия для криминальной полиции без ливреи и с потайными красно-синими светодиодными стробоскопами.

Американские силовые структуры в основном закупают у Stellantis более доступные модели Charger и Durango. Однако теперь в гамму добавили большой (длина 5,76 метра!) внедорожник Wagoneer L: скорее всего новинка будет аналогом Chevrolet Suburban и Ford Expedition в автопарках избранных подразделений полиции и спецслужб с засекреченной деятельностью.

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В багажнике такого внедорожника установлен оружейный сейф, проводка продублирована, добавлены сирена и громкоговоритель. При этом комплектация богатая: под капотом 3,0-литровая рядная «турбошестёрка» мощностью 426 лошадиных сил, тяга передаётся через 8-ступенчатый автомат. Штатно есть восемь аирбэгов, камеры кругового обзора, проекция, а также полный набор электронных ассистентов.

Цены на Jeep Wagoneer L стартуют с 66 тысяч долларов, то есть большой внедорожник существенно дороже типового Dodge Durango (от 40 тысяч долларов). Объёмы закупок автомобилей американскими силовиками в открытом доступе не указаны.