Пикап Tesla Cybertruck установил рекорд по скорости зарядки

Пикап Tesla Cybertruck снова оказался в центре внимания СМИ благодаря новому рекорду. В этот раз новинка стала первым пассажирским автомобилем Tesla, которая смогла преодолеть скорость зарядки в 400 кВт. Об этом сообщает издание Teslarati.

Tesla Cybertruck © Tesla

Благодаря более высокому напряжению блока батареи Cybertruck способен быстрее заряжаться. Однако для достижение высоких скоростей зарядки необходимо иметь соответствующую зарядную станцию. Однако на текущий момент в США нет ни одной общественной зарядной станции Tesla Supercharger, способной обеспечить столь высокое напряжение. Поэтому потенциал новой системы электропитания Tesla Cybertruck до сих пор не был раскрыт на полную.

Cybertruck оснащен большим аккумуляторным блоком емкостью 123 киловатт-часа, зарядка которого может занять значительное время при использовании 250-киловаттного зарядного устройства Supercharger. В ходе недавнего теста в США потребовалось 45 минут, чтобы зарядить батарею с 11% до 80%, достигнув пиковой скорости 206 кВт и поддерживая среднюю скорость 118 кВт в течение всего сеанса.

Ситуация изменилась, когда Cybertruck испытали в Словакии. Энтузиастам удалось установить новый рекорд скорости зарядки. Автомобиль был подключен к зарядному устройству Ejoin мощностью 600 кВт, что позволило электромобилю достичь пиковой скорости зарядки 405 кВт. К концу сеанса зарядки, который длился один час и две минуты, средняя скорость зарядки составила 113 кВт, а общее количество энергии, переданной в батарею, составило 118,8 киловатт-часа.