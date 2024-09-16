Рассекречено новое поколение популярного в Китае электрокара Wuling. Китайская марки Wuling, основанная SAIC и General Motors, обновит своей бестселлер Hongguang Mini EV. Как видно по изображениям из базы Министерства промышленности и информационных технологий КНР, это будет не просто очередная новая версия, а радикальный редизайн. Судя по всему, его цель — вернуть интерес аудитории, который отняли более «свежие» конкуренты.

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Вместо прежнего угловатого дизайна Mini EV получит более обтекаемый. Панели спереди и сзади заменят на раздельную светотехнику, напоминающую о другой модели Wuling — представленном в прошлом году электрокаре Bingo. Крыша может быть черной либо белой, есть несколько новых вариантов колесных дисков. Изображений салона нет, но радикальных перемен внутри не ожидают.

Хэтчбек будет чуть крупнее предшественника. Его длина составит 3,26 метра, а ширина — 1,51 метра, при колесной базе 2,19 метра. То есть, длина и расстояние между осями вырастут более чем на 20 сантиметров. В ширине прибавка незначительная, а высота и вовсе чуть уменьшится — до 1,58 метра вместо 1,62.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Новинку оборудуют моторчиком мощностью 41 лошадиная сила, который сможет разгонять ее до 100 километров в час. Сейчас это «старший» мотор, положенный дорогим версиям. По предварительным данным, он останется единственным: 27-сильный агрегат отправят в отставку.

Стоимость актуального на сегодняшний день Wuling Hongguang Mini EV в Китае стартует с 32 800 юаней (422 тысячи рублей). Ожидается, что со сменой поколения цена останется на прежнем уровне.

В начале прошлого года Wuling продала миллионный экземпляр Mini EV. Однако продажи модели падают: в 2022 году было реализовано более 400 тысяч штук, а в 2023-м — меньше 240 тысяч. Wuling старалась подстегнуть интерес множеством разных версий, включая кабриолет, но на радикальную смену внешности