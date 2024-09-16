Mercedes-Benz вышел из совместного проекта с китайским BYD

Mercedes-Benz избавился от доли в Denza, созданной совместно с BYD. Марка Denza существует уже больше 13 лет, она была основана китайским BYD и концерном Mercedes-Benz Group, который на тот момент назывался Daimler. В 2021 году немецкая компания сократила свою долю с изначальных 50 процентов до 10 процентов. Как сообщает CarNewsChina со ссылкой на официальное заявление сторон, теперь Mercedes-Benz полностью вышел из проекта, так что отныне Denza на 100 процентов принадлежит BYD.

© Motor.ru

Фактически с 2021 года, когда доля Mercedes-Benz сократилась до 10 процентов, немецкая сторона выступала только акционером Denza и в разработке новых моделей участия не принимала. Причем именно с этого момента дела бренда пошли с гору.

Если первые модели, вроде хэтчбека Denza NEV, дебютировавшего в 2012 году, и кроссовера X на базе BYD Tang, представленного в 2019-м, так и не смогли стать популярными, то с последующими автомобилями к марке пришел успех. Это были кроссовер N7, внедорожник N8 и минивэн D9, причем последний даже выбился в лидеры сегмента MPV в Китае.

Автомобили Denza можно купить и в России — с легализацией параллельного импорта в 2022 году их начали возить в страну в частном порядке под заказ. Например, N7, представленный в КНР с одним либо двумя электромоторами, продают в России за шесть миллионов рублей, а D9 — за 8-10 миллионов. Есть у российских дилеров и Z9 GT, спорткар с установкой мощностью 965 лошадиных сил, — он стоит 8,6 миллиона.

Официального представительства у BYD в нашей стране по-прежнему нет.