Дептранс Москвы назвал количество ДТП с мотоциклами в 2024

Дептранс Москвы раскрыл статистику аварийности с мотоциклами в 2024 году. Согласно данным столичного департамента транспорта, в период с января по август на территории мегаполиса зарегистрировано 588 ДТП с участием двухколёсных транспортных средств. В них погибло 35 человек, ещё 609 получили травмы.

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«Более 105 тысяч мотоциклистов зарегистрировано в Москве. Самые частые нарушения у водителей — несоблюдение дистанции и скорости, игнорирование правил перестроения и очередности проезда», — отметили в ведомстве.

В департаменте также напомнили, что для повышения безопасности поездок райдеры должны надевать экипировку не только на себя, но и на пассажиров, проверять состояние техники, а во время поездок соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и, самое главное — быть предсказуемыми.

«С каждым годом мотодвижение в городе становится популярнее. Чтобы снизить аварийность, мы наносим новую разметку на перекрестках, устанавливаем камеры, которые фиксируют нарушения. В этом году количество аварий с мотоциклами уменьшилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда мотоциклистов было значительно меньше», — подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что ЦБ планирует изменение тарифов по ОСАГО для некоторых водителей. Пресс-служба Банка России сообщила, что регулятор планирует изменить границы тарифного коридора по ОСАГО для отдельных видов транспорта. Отдельные виды транспорта — это мотоциклы, грузовики, общественный транспорт, включая троллейбусы и автобусы.