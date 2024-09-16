Вероятный прототип роботакси от Tesla попал на фото

Уже около десяти лет Илон Маск говорит о том, что ваша Tesla может зарабатывать вам деньги, пока вы спите, благодаря технологической магии беспилотных роботакси. Еще в 2019 году он уверенно заявил, что к 2020 году «наверняка» на дорогах будет «более миллиона роботакси», и он был в основном прав, за исключением части о том, что на дорогах будет более миллиона роботакси Tesla, потому что сейчас их ноль.

© Carakoom

Ситуация может наконец измениться, потому что Tesla планирует представить Robotaxi или Cybercab или Electro-Jitney или как они его там называют на специальном мероприятии 10 октября, и похоже, что кто-то получил фотографию самого тщательно замаскированного Tesla Robotaxi.

Это событие изначально планировалось на 8 августа, но его пришлось отложить. Ожидается, что мероприятие пройдет на киностудии Warner Bros. Discovery в Бербанке, Калифорния.

Конечно, очень сложно по-настоящему оценить эту штуку, потому что она так сильно замаскирована. Здесь есть некоторые странные и неожиданные детали, например, то, что эти задние колеса кажутся больше передних. Эта большая коробчатая структура сзади, почти наверняка, просто отвлекает внимание, хотя кузов в виде минивэна на самом деле хорошая идея.

Похоже, все согласны с тем, что Tesla Robotaxi будет представлять собой компактный автомобиль с одним рядом сидений, поднимающимися дверьми и покатой линией крыши. Он будет максимум двух- или трехместным, что кажется странным выбором для такси любого типа.

Итак, эта странная желтая штука на самом деле Cybercab? Это пикап Tesla с одной кабиной, с довольно солидным передним бампером и абсурдно высоким кузовом? Возможно! До 10 октября еще несколько недель, так что, думаю, нам придется подождать, чтобы узнать.

Сможет ли Cybercab управляться вручную водителем? Или он будет полностью автоматизирован? До сих пор Tesla никогда не демонстрировала полноценного автопилота на сколько-нибудь заметном расстоянии, по крайней мере, публично.