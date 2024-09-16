Правительство поддержало новый штраф за езду без ОСАГО

Правительство России поддержало инициативу ввести штраф за повторную езду без ОСАГО в размере 3-5 тыс. рублей. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, пишет ТАСС.

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«Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, поддерживается», — говорится в документе.

Автором инициативы выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики. Изменения могут быть внесены в КоАП РФ.

До этого сообщалось, что в России стоимость ОСАГО должна вырасти минимум на 30% из-за цен на автозапчасти. Об этом предупредил Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что эксперты объединения возмущены ценами на страховку в России, которые могут быть в пять раз дороже, чем в Белоруссии, несмотря на похожее законодательство и характер ДТП. Директор НАС Антон Шапарин подчеркнул, что доступность деталей для авто в двух странах также почти одинаковая.