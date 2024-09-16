В Москве начнут тестировать динамический тариф на парковку

В Москве появятся динамические тарифы на парковку. Столичный департамент транспорта сообщил о появлении в городе динамических тарифов на стоянку, которые будут меняться в зависимости от загруженности участка. В ведомстве пояснили, что на данный момент проходит тестирование новой системы, которая позволит оставлять автомобили в самом центре мегаполиса бесплатно.

© Quto.ru

«Мы запускаем тестирование пилотного проекта: стоимость парковки будет изменяться в зависимости от загруженности участка стоянки», — отметили в Дептрансе.

При высокой загруженности парковки, когда мест нет или почти нет, то стоимость часа стоянки будет обычной для этой зоны. Однако когда машиноместа начнут освобождаться, цены будут снижаться, вплоть до 0 рублей.

Эксперимент будет проходить до конца сентября 2024 года на пяти улицах: Ильинке, Новой Площади, площади Тверской Заставы, Никитском переулке и Рождественском бульваре.

Для автомобилистов, которые не принимают участие в тестировании, тарифы останутся стандартными.

«Разрабатываем тарифную сетку платных парковок так, чтобы они использовались наиболее эффективно. Справедливо считать тариф исходя из загрузки машиномест: если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста её занятости тариф будет меняться», — заключил глава ведомства Максим Ликсутов.

Ранее эксперты напомнили о последствиях парковки автомобиля в неровном положении. При парковке под наклоном, например, на бордюре, одна сторона автомобиля оказывается выше, а другая — ниже.