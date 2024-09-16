Tank 400 разрешили продавать в России

Автомобиль Tank 400 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для рынка России. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на реестр «Росстандарта».

Речь идет о внедорожнике. В публикации говорится, что, вероятно, это касается бензиновой или дизельной версий этого SUV. В КНР пока не начали продавать эти модели. Как сообщается, ОТТС на эту модель получил «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». В документе значится кодовое название модели – P02. За этим индексом может скрываться Tank 400, говорится в публикации.

Дизельный Tank 400 оснащен мотором на 2,4 литра мощностью 186 л.с. С ним сочетается 9-ступенчатый гидротрансформатор. Максимальная скорость такого Tank 400 составляет 170 км/ч. Расход топлива пока неизвестен.

«Внешне Tank 400 с бензиновым мотором никак не отличается от дизельного «собрата». А вот в движение этот вариант приводит 2-литровый турбомотор в связке с 48-вольтовым стартером-генератором», – пишут авторы.

Подчеркивается, что отдача этого ДВС составляет 245 л.с. и 380 Нм. С ним агрегатируется 9-ступенчатый «автомат». Привод – автоматический полный (torque-on-demand).

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Ранее портал сообщил, что внедорожник Tank 700 от Great Wall получил ОТТС для российского рынка. Продажи рамного SUV запланированы на предстоящий октябрь, писало издание.